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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul’da Roman STK temsilcileriyle bir araya geldiği toplantının ardından açıklamalarda bulunuyor
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Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tarihsel bir bakış

Bu bölümde Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tarihsel bir bakışla yaklaşarak, Yunanistan’ın Osmanlı’dan ayrılış sürecini mercek altına aldık. Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çağla Derya Tağmat ile konuştuk.

Sefa Şengül   | 21.01.2023
Türkiye-Yunanistan ilişkilerine tarihsel bir bakış

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