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Türkiye-Türk cumhuriyetleri ilişkilerinde yeni ufuklar

Çavuşoğlu’nun altı günlük Orta Asya ziyaretinde diplomatik ilişkilerden ekonomiye, enerjiden ulaşıma, kültürden eğitime birçok konu ele alındı. Bunlar, Türkiye ile Türk cumhuriyetleri ilişkilerinin önümüzdeki beş yılın gündemini oluşturacak konular.

Sefa Şengül   | 11.03.2021
Türkiye-Türk cumhuriyetleri ilişkilerinde yeni ufuklar

Johnson and Johnson firmasının aşısının AB'de kullanım onayı için tavsiye kararı çıktı
ABD'de Kovid-19 tedavisinde antibiyotik kullanımının 'gereksiz' olduğu ileri sürüldü
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısını askıya aldı
Fransa'da toplu taşıma araçlarına maske kullanımını kontrol etmek için kameralar yerleştirilecek
Afrika'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 106 bin 893'e ulaştı

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