Türkiye-Türk cumhuriyetleri ilişkilerinde yeni ufuklar
Çavuşoğlu’nun altı günlük Orta Asya ziyaretinde diplomatik ilişkilerden ekonomiye, enerjiden ulaşıma, kültürden eğitime birçok konu ele alındı. Bunlar, Türkiye ile Türk cumhuriyetleri ilişkilerinin önümüzdeki beş yılın gündemini oluşturacak konular.
Ankara
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