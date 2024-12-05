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Türkiye, TIMSS 2023'te nasıl Avrupa lideri oldu?

Ümmühan Atak  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Türkiye, TIMSS 2023'te nasıl Avrupa lideri oldu?

Ankara

Türkiye, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarına göre, 4'üncü sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında 2'nci, bu alandaki ortalama puanıyla tüm Avrupa ülkeleri arasında da birinci sıraya yerleşti. Detayları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Umut Erkin Taş ile konuştuk.

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