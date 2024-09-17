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Türkiye, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinde hangi adımları attı? Tarım dosyası 1. Bölüm

Tuba Memiş  | 17.09.2024 - Güncelleme : 17.09.2024
Türkiye, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinde hangi adımları attı? Tarım dosyası 1. Bölüm

Ankara

Küresel tarım, son yıllarda meydana gelen uluslararası sağlık ve güvenlik krizlerinden önemli ölçüde etkilendi. Bu süreçte Türkiye, küresel tarım politikası içinde kendi yolunu nasıl çizdi? Dünyadaki diğer büyük oyuncular hangi adımları attı? Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuştuk.

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