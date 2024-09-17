Türkiye, tarımsal üretim ve gıda arz güvenliğinde hangi adımları attı? Tarım dosyası 1. Bölüm
Ankara
Küresel tarım, son yıllarda meydana gelen uluslararası sağlık ve güvenlik krizlerinden önemli ölçüde etkilendi. Bu süreçte Türkiye, küresel tarım politikası içinde kendi yolunu nasıl çizdi? Dünyadaki diğer büyük oyuncular hangi adımları attı? Anadolu Ajansı Tarım Muhabiri Mustafa Çalkaya ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.