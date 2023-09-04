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Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl ilerliyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Türkiye-Rusya ilişkileri nasıl ilerliyor?

Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bugün Rusya’nın Soçi kentinde bir araya gelecek. İki ülke ilişkileri nasıl şekilleniyor? Türkiye’nin Rusya ile iş birliği alanları neler? Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferhat Pirinççi ile konuştuk.

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