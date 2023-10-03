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Türkiye petrol ve doğal gazda nasıl bir odak oluyor?

Irak-Türkiye petrol boru hattının bu hafta yeniden açılacağı açıklandı. Hem petrol hem de doğal gazdaki yoğun trafiği, Anadolu Ajansı Enerji Muhabiri Fuat Kabakçı ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 03.10.2023 - Güncelleme : 03.10.2023
Türkiye petrol ve doğal gazda nasıl bir odak oluyor?

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