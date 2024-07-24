Türkiye’nin yeni doğal gaz gemisi nasıl bir platform?
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye sularında hizmet verecek yeni bir doğal gaz gemisi alındığını duyurmasının ardından gözler Türkiye'nin denizlerdeki enerji filosuna çevrildi. Peki, yeni doğal gaz gemisi nasıl bir platform ve ne zaman faaliyete geçecek? Gemi, ülkeye enerjide nasıl bir katkı sağlayacak? Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Müdürü Oğuzhan Özsoy anlattı.
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