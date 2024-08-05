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Türkiye’nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri neler?

Betül Sümeyye Us  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Türkiye’nin yapay zeka alanındaki yeni hedefleri neler?

Ankara
Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planı teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar doğrultusunda güncellendi. Peki yeni eylem planı neleri kapsıyor? Detayları Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Nur Umut ile konuştuk.

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