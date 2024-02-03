Türkiye’nin uzay misyonunda gelecek hedefleri neler?
Ankara
Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş için hazırlıklara başladı. Dünya ülkelerinin uzay rekabetini ve Türkiye’nin ‘Milli Uzay Programı’ çerçevesindeki hedeflerini, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.