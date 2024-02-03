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Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, “Sivas Yiğidolar Dernekleri Federasyonu Kahvaltı Programı”nda konuşuyor.
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Türkiye’nin uzay misyonunda gelecek hedefleri neler?

Betül Sümeyye Us  | 03.02.2024 - Güncelleme : 03.02.2024
Türkiye’nin uzay misyonunda gelecek hedefleri neler?

Ankara

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan dünyaya dönüş için hazırlıklara başladı. Dünya ülkelerinin uzay rekabetini ve Türkiye’nin ‘Milli Uzay Programı’ çerçevesindeki hedeflerini, Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM) Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile konuştuk.

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