Türkiye’nin uzay çalışmaları hangi aşamada?
Ankara
Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 4 Haziran Salı günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderildi. Öte yandan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever yörünge altı uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin sahip olduğu uzay sistemleri ve uzay çalışmalarını, TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.