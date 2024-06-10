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Tokat’ın Niksar ilçesinde Ustahasan köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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Türkiye’nin uzay çalışmaları hangi aşamada?

Tuba Memiş  | 10.06.2024 - Güncelleme : 10.06.2024
Türkiye’nin uzay çalışmaları hangi aşamada?

Ankara

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 4 Haziran Salı günü ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na gönderildi. Öte yandan, Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever yörünge altı uçuşunu gerçekleştirdi. Türkiye'nin sahip olduğu uzay sistemleri ve uzay çalışmalarını, TUSAŞ Uzay Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Lokman Kuzu ile konuştuk.

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