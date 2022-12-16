Türkiye’nin sunucusu olduğu ve BM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Sıfır Atık Projesi’ nedir?
Ankara
Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na (BMGK) sunulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde beş yıldır yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’, BMGK’de kabul edildi. Kararın dikkat çekici yönlerini, Anadolu Ajansı Çevre Muhabiri Yıldız Nevin Gündoğmuş ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.