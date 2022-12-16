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Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde çok sayıda kaçak göçmenin hayatını kaybettiği kaza noktasından yayındayız. Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen minibüsteki 8 kaçak göçmen hayatını kaybetti.
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Türkiye’nin sunucusu olduğu ve BM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Sıfır Atık Projesi’ nedir?

Ömer Faruk Çalışkan   | 16.12.2022
Türkiye’nin sunucusu olduğu ve BM Genel Kurulu’nda kabul edilen ‘Sıfır Atık Projesi’ nedir?

Ankara

Türkiye tarafından Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na (BMGK) sunulan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde beş yıldır yürütülen ‘Sıfır Atık Projesi’, BMGK’de kabul edildi. Kararın dikkat çekici yönlerini, Anadolu Ajansı Çevre Muhabiri Yıldız Nevin Gündoğmuş ile konuştuk.

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