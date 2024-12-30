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Türkiye’nin Sudan’da barış hamlesi hangi mesajları veriyor?

Ömer Faruk Çalışkan  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Türkiye’nin Sudan’da barış hamlesi hangi mesajları veriyor?

Ankara
Türkiye’nin, Sudan’daki iç savaşı sona erdirmek için girişimleri taraflardan destek görüyor. Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) yapılan açıklamalarda Türkiye’nin bölgesel barışa etkisine vurgu yapıldı. Türkiye’nin Doğu Afrika’daki barış ve diplomasi çabalarını ve bu çabaların bölgesel etkilerini, Anadolu Ajansı Ortadoğu Haberleri Müdürü Turgut Alp Boyraz ile konuştuk.

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