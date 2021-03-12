Türkiye’nin robotik savaş alanındaki çalışmaları açık denizlere yelken açıyor
Türkiye robotik savaş ufkunu genişletmiş ve insansız sistemler gündemini denizcilik alanına da intikal ettirmiş bulunuyor. İcap ettiği şekilde yönetilebilirse, ULAQ insansız su-üstü aracı, Türk Donanması için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
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