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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen “Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı”nda konuşuyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nde "Gayrimenkul Sektör Seminerleri" programında konuşuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Turgutlu’da halka hitap ediyor.
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Türkiye’nin robotik savaş alanındaki çalışmaları açık denizlere yelken açıyor

Türkiye robotik savaş ufkunu genişletmiş ve insansız sistemler gündemini denizcilik alanına da intikal ettirmiş bulunuyor. İcap ettiği şekilde yönetilebilirse, ULAQ insansız su-üstü aracı, Türk Donanması için yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.

Sefa Şengül   | 12.03.2021
Türkiye’nin robotik savaş alanındaki çalışmaları açık denizlere yelken açıyor

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