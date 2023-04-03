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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de NATO Karargahında basın toplantısı düzenliyor TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF ile Belçika merkezli Double Pass firması arasında, “Akademi Modeli" oluşturulabilmesi adına uygulamaya konulan projenin imza töreninde konuşuyor
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Türkiye’nin onayıyla büyüyen NATO’yu nasıl bir gelecek bekliyor?

NATO’nun kuruluşunun yıldönümünde yeni bir üye, üstelik hızlı bir şekilde ittifaka katılmaya hazırlanıyor. Finlandiya’nın katılımını ve ittifakın geleceğini, Anadolu Ajansı Avrupa Haberleri Editörü Nazlı Yüzbaşıoğlu ile konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Türkiye’nin onayıyla büyüyen NATO’yu nasıl bir gelecek bekliyor?

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