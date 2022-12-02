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Türkiye’nin olası sınır ötesi operasyonu ABD’de nasıl karşılık buluyor?

Sefa Şengül   | 02.12.2022
Türkiye’nin olası sınır ötesi operasyonu ABD’de nasıl karşılık buluyor?

Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’li mevkidaşı Savunma Bakanı Lyod Austin ile görüştü. Türkiye ABD’den, YPG ile iş birliğine son verme konusunda net beklentilerini tekrar dile getirdi. TRT Vaşington Muhabiri Tuna Şanlı ile Türkiye’nin olası sınır ötesi operasyonunun ABD’de nasıl karşılık bulacağını konuştuk.

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