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Türkiye’nin neden yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var?

12 Eylül 1980 darbesinin ardından o günkü askeri yönetim nasıl bir anayasa hazırladı? Yeni ve sivil bir anayasaya neden ihtiyaç var? Sivil anayasa ne demek? Ankara Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Duran Uzun anlattı.

Betül Sümeyye Us  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Türkiye’nin neden yeni ve sivil bir anayasaya ihtiyacı var?

Güneydoğu ve doğuda yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor
Manavgat'ta orman yangını çıktı
Manisa'nın Soma ilçesinde orman yangını çıktı
Adalet Bakanı Tunç: Sivil anayasayı Türk milletine kazandırmak için çalışacağız
Bakan Yumaklı: 81 ilde yaklaşık 3 haftada 54 bin 776 gıda denetimi gerçekleştirildi

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