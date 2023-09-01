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Türkiye’nin kutuplardaki bilimsel araştırmaları hangi sonuçları ortaya çıkardı?

Türkiye’nin 3. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’nde elde edilen bulgular analiz edilirken, seferlere liderlik eden Prof. Dr. Burcu Özsoy ile hem iklim krizini hem de Türk bilim heyetinin bulgularını konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan  | 01.09.2023 - Güncelleme : 01.09.2023
Türkiye’nin kutuplardaki bilimsel araştırmaları hangi sonuçları ortaya çıkardı?

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