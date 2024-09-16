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Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem, Orta Doğu jeopolitiğini nasıl etkileyecek?

12 yıl aradan sonra Mısır'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaretin yansımaları nasıl oldu? İlişkiler bölge güvenliği için neden önemli? Detayları Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nuri Salık ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Türkiye-Mısır ilişkilerinde yeni dönem, Orta Doğu jeopolitiğini nasıl etkileyecek?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Milli Paralimpik Takımı sporcularını kabul etti
Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi
İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin mezarına ziyaretler sürüyor
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada yaralanan çalışanlar yaşadıklarını anlattı

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