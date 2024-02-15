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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor. Marmara Denizi'nde batan kargo gemisinin mürettebatı için yürütülen kurtarma çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı uçaklarının da katılımıyla devam ediyor. -VTR- TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, TBMM'de basın toplantısı düzenliyor.
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Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma bölge açısından ne ifade ediyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mısır’a yaptığı ziyaret, iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölge için hangi anlamları taşıyor? ORSAM (Ortadoğu Araştırmaları Merkezi) Bölge Uzmanı Fuat Emir Şefkatli ile konuştuk.

15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Türkiye ile Mısır arasındaki yakınlaşma bölge açısından ne ifade ediyor?

Adnan Oktar silahlı suç örgütünün "güncel yapılanması"nın şeması çıkarıldı
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