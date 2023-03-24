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Türkiye-Ermenistan maçı öncesi A Milli Takım’da son durum ne?

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu ilk maçında yarın deplasmanda Ermenistan ile karşı karşıya gelecek. Peki, maç öncesi A Milli Takım’da son durum ne? Anadolu Ajansı Spor Muhabiri Hilmi Sever aktardı.

Tuba Memiş  | 24.03.2023 - Güncelleme : 24.03.2023
Türkiye-Ermenistan maçı öncesi A Milli Takım’da son durum ne?

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