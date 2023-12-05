Türkiye’de sanat camiasının Filistin’de yaşananlara tepkisi nasıl?
Sanat dünyasından bazı ünlü isimler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Sanatçıların Filistin’de yaşananlar karşısındaki duyarlılığını Besteci ve Müzisyen Yücel Arzen ile konuştuk.
Ankara
Sanat dünyasından bazı ünlü isimler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Sanatçıların Filistin’de yaşananlar karşısındaki duyarlılığını Besteci ve Müzisyen Yücel Arzen ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.