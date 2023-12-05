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Türkiye’de sanat camiasının Filistin’de yaşananlara tepkisi nasıl?

Sanat dünyasından bazı ünlü isimler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Sanatçıların Filistin’de yaşananlar karşısındaki duyarlılığını Besteci ve Müzisyen Yücel Arzen ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Türkiye’de sanat camiasının Filistin’de yaşananlara tepkisi nasıl?

Ankara

Sanat dünyasından bazı ünlü isimler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki göstermeye devam ediyor. Sanatçıların Filistin’de yaşananlar karşısındaki duyarlılığını Besteci ve Müzisyen Yücel Arzen ile konuştuk.

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