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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" kapsamında düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programı'nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
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Türkiye’de engellilere yönelik hangi çalışmalar yürütülüyor?

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde, Türkiye’de engellilere yönelik çalışmaların geldiği noktayı, Beyazay Başkanı Lokman Ayva ile konuştuk.

Ümmühan Atak  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Türkiye’de engellilere yönelik hangi çalışmalar yürütülüyor?

Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Engellilik, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren bir gerçek
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
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