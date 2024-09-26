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Türkiye’de biyografi çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Ümmühan Atak  | 26.09.2024 - Güncelleme : 26.09.2024
Türkiye’de biyografi çalışmaları nasıl yürütülüyor?

Ankara

Türkiye’de biyografi çalışmaları nasıl yürütülüyor? Araştırmacılar için biyografilerin önemi ne? ”Biyografi Enstitüsü” neyi amaçlıyor? İbnülemin Mahmut Kemal İnal Vakfı Biyografi Enstitüsü Genel Sekreteri Dr. Rıdvan Kaşıkçı ile konuştuk.

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