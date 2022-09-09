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Kraliçe Elizabeth'in ölümü dolayısıyla Londra’da top atışı gerçekleşiyor.
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Türkiye Balkanlar’ın istikrarı için neler yapıyor?

Türkiye’nin Balkanlar politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'ı kapsayan 3 günlük Balkan turunu, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İrfan Kaya Ülger değerlendirdi.

Halil İbrahim Ciğer   | 09.09.2022
Türkiye Balkanlar’ın istikrarı için neler yapıyor?

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