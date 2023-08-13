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Türk-Yunan nüfus mübadelesine tarihsel bakış

Sefa Şengül  | 13.08.2023 - Güncelleme : 13.08.2023
Türk-Yunan nüfus mübadelesine tarihsel bakış

Türkiye ve Yunanistan arasında, 1923'te gerçekleşen zorunlu nüfus değişimi olarak bilinen Türk-Yunan nüfus mübadelesini, İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Özsüer ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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