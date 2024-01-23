Türk savunma sanayisinin 2024 hedefleri ne?
Ankara
Türk savunma sanayisi, 2023’te ihracat rekoruna imza attı. Bu performansı 2024’te daha yukarıya çekmeye hazırlanıyor. Bir süredir üzerinde çalışılan platform ve ekipmanlar ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Anadolu Ajansı Savunma ve Teknoloji Haberleri Müdürü Göksel Yıldırım ile savunma sanayisindeki gelişmeleri ele aldık.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.