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Türk savunma sanayisinin 2024 hedefleri ne?

Tuba Memiş  | 23.01.2024 - Güncelleme : 23.01.2024
Türk savunma sanayisinin 2024 hedefleri ne?

Ankara

Türk savunma sanayisi, 2023’te ihracat rekoruna imza attı. Bu performansı 2024’te daha yukarıya çekmeye hazırlanıyor. Bir süredir üzerinde çalışılan platform ve ekipmanlar ilk kez güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak. Anadolu Ajansı Savunma ve Teknoloji Haberleri Müdürü Göksel Yıldırım ile savunma sanayisindeki gelişmeleri ele aldık.

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