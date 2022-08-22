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Türk öykücülüğünü Yazar Necip Tosun ile konuştuk

Oğuz Atay’dan Mustafa Kutlu’ya, Rasim Özdenören’den Ferit Edgü’ye, Türk öykücülüğünün dününü ve bugününü, öyküleri ve öykü üzerine incelemeleriyle tanınan Yazar Necip Tosun ile konuştuk.

Ümmühan Atak   | 22.08.2022
Türk öykücülüğünü Yazar Necip Tosun ile konuştuk

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