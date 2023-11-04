Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,839.10
BTC/USDT
34,757.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Sakarya’da Yeni Toyota C-HR PHEV Hattan Çıkış Töreni’nde konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze‘den yayındayız
logo
Podcast

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde neler yaşandı?

Tuba Memiş  | 04.11.2023 - Güncelleme : 04.11.2023
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde neler yaşandı?

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi Kazakistan’ın başkenti Astana’da gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirvede yaptığı konuşmada Filistin’e dikkati çekerek ateşkes çağrısını yineledi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise zirve öncesi Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı’nda konuştu. Peki zirvede neler oldu,  hangi mesajlar verildi? Güvenlik Politikaları Uzmanı ve World of Türkiye Yazarı Prof. Dr. Celalettin Yavuz ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de öğrenim gören Filistinli öğrenciler Gazze'de yaşananları üzüntüyle takip ediyor
Gaziantep Şehir Hastanesi bir ayı doldurmadan 100 bin hastaya hizmet verdi
MSB, Mehmetçiğin Davraz Dağı'na tırmanış görüntülerini paylaştı
Turizmde ara tatil hareketliliği başladı
Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyet ifadelerine ulaşıldı

Benzer haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde neler yaşandı?

Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi'nde neler yaşandı?

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet