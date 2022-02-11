Tunus’ta siyasi açmaz

Geçen yıl Temmuz ayından beri ülkenin yönetimini tek elde toplamaya çalışan Cumhurbaşkanı Kays Said’in bir yandan en yüksek yargı organını devreden çıkarmaya çalışırken diğer yandan en güçlü siyasi hareket Nahda’ya baskı kurması nasıl karşılanıyor? Dokuz yıl önceki çifte suikastla Nahda’nın ilgisi var mı? Parti ne diyor? Said’in söz verdiği seçimin hazırlığı yapılıyor mu? AA Tunus muhabiri Mehmet Akif Turan ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.