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Trump'ın güvenlik kadrosuna yeni atamalar ne anlama geliyor?

Trump'ın son anda yaptığı görevden alma ve atamalar, bir taraftan İran'a karşı bazı adımlar atma hazırlığı olarak yorumlanırken, diğer taraftan bunların seçim sonuçları konusunda ortaya çıkabilecek siyasi krize yönelik olduğu değerlendiriliyor.

Halil İbrahim Ciğer   | 13.11.2020
Trump'ın güvenlik kadrosuna yeni atamalar ne anlama geliyor?

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