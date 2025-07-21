Dolar
40.39
Euro
47.26
Altın
3,399.22
ETH/USDT
3,850.50
BTC/USDT
118,844.00
BIST 100
10,623.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Trump neden faiz indirimi istiyor? FED neden direniyor?

Betül Sümeyye Us  | 21.07.2025 - Güncelleme : 21.07.2025
Trump neden faiz indirimi istiyor? FED neden direniyor?

Ankara

ABD Başkanı Trump’ın FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri, Powell’ın görevden alınacağına dair haberleri de gündeme getirdi. Trump ise ağır eleştirilerine rağmen böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. FED faiz indirmekte neden temkinli? Trump-Powell gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? Anadolu Ajansı New York Finans Muhabiri Ceren Gökkoyun ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 8 zanlıya tutuklama talebi
DMM, Türkiye'ye giriş yapmak isteyen diplomatik plakalı araca ilişkin iddiaları yalanladı
İstanbul'daki restoran zincirine yönelik FETÖ soruşturması tamamlandı
Sakarya'da ormanlık alanda çıkan yangın Bilecik tarafına sıçradı
Erzurum'da kuvvetli sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Sosyal medya gençlerin beden algısını nasıl şekillendiriyor?

Sosyal medya gençlerin beden algısını nasıl şekillendiriyor?

Trump neden faiz indirimi istiyor? FED neden direniyor?

Doğurganlık oranlarının hızla azalması Türkiye demografisini nasıl etkiliyor?

Trump’ın ilave gümrük vergileri Avrupa’da en çok hangi ülkeleri etkileyecek?

Trump’ın ilave gümrük vergileri Avrupa’da en çok hangi ülkeleri etkileyecek?
“Terörsüz Türkiye” hedefinde süreç nasıl ilerliyor?

“Terörsüz Türkiye” hedefinde süreç nasıl ilerliyor?
Kuraklık tablosu ne seviyede?

Kuraklık tablosu ne seviyede?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet