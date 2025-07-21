Trump neden faiz indirimi istiyor? FED neden direniyor?
Ankara
ABD Başkanı Trump’ın FED Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirileri, Powell’ın görevden alınacağına dair haberleri de gündeme getirdi. Trump ise ağır eleştirilerine rağmen böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti. FED faiz indirmekte neden temkinli? Trump-Powell gerilimi piyasalara nasıl yansıyor? Anadolu Ajansı New York Finans Muhabiri Ceren Gökkoyun ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.