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Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesi iklim kriziyle mücadeleyi nasıl etkileyecek?

Ömer Faruk Çalışkan  | 13.11.2024 - Güncelleme : 13.11.2024
Trump’ın yeniden ABD başkanı seçilmesi iklim kriziyle mücadeleyi nasıl etkileyecek?

Ankara
Donald Trump’ın 2025 Ocak ayında başlayacak görevi, ABD’nin küresel iklim kriziyle mücadelesindeki yerine dair endişelerini artırıyor. Anadolu Ajansı Londra Muhabiri Nuran Erkul Kaya ve Anadolu Ajansı Çevre Haberleri Müdürü Hale Aydoğmuş ile konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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