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Trump’ın gizli belgelerle ilgili davası hangi aşamada?

Trump'ın evinde yapılan aramalar sonrasında ele geçirilen gizli belgeler hakkındaki davada, bağımsız incelemenin durdurulması talep edildi. Gizli belgeleri ve dava sürecini Anadolu Ajansı New York Muhabiri İslam Doğru ile konuştuk.

Halil İbrahim Ciğer   | 17.10.2022
Trump’ın gizli belgelerle ilgili davası hangi aşamada?

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