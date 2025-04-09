TRT2’de yayınlanan “Espas” programı kültür sanata nasıl bir açıdan bakıyor?
Ankara
TRT2’de yayınlanan ve sanatseverlerin kısa sürede ilgisini çeken “Espas” programı kavramlar arkeolojisine odaklanarak sanatı yeniden düşünmeye davet ediyor. Programda sergilenen performanslar neden ilgi çekiyor? Sanata farklı bir açıdan bakmak mümkün mü? Espas’ı hazırlayan ve sunan Kübra Sönmezışık ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.