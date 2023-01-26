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TRT ortak yapımı ‘Hüzün Üçgeni’ filmi Oscar’a aday gösterildi

TRT ortak yapımı sinema filmi Hüzün Üçgeni’nin hikayesini ve başvuru süreci başlayan TRT’nin film yarışması 12 Punto’yu TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile konuştuk.

26.01.2023
TRT ortak yapımı ‘Hüzün Üçgeni’ filmi Oscar’a aday gösterildi

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