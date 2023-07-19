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TRT 12 Punto Senaryo Günleri’nde bu yıl neler olacak?

16 Temmuz’da başlayan ve 23 Temmuz’a kadar devam edecek olan, TRT'nin 5'incisini düzenlediği "12 Punto" senaryo geliştirme ve ortak yapım platformunda bu yıl neler var? TRT Sinema Müdürü Faruk Güven ile konuştuk.

Betül Sümeyye Us  | 19.07.2023 - Güncelleme : 19.07.2023
TRT 12 Punto Senaryo Günleri’nde bu yıl neler olacak?

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