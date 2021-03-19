Tribünlere gidemeyen taraftarların akın ettiği sosyal medyada takipçisini en çok artıran takım hangisi oldu?
Kovid-19 pandemisi nedeniyle tribünler boş kaldı ama taraftarlar kulüplerini sosyal medya platformlarında yalnız bırakmadı. AA muhabirleri Fatih Erel ve Abdullah Tevge, takipçi sayılarında hangi kulüplerin en fazla artış gösterdiğini değerlendirdi.
Anadolu Ajansı Podcastlarını dinleyin ve abone olunAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.