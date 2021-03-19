Euro
8.66
Dolar
7.28
BIST 100
1,548.41
Altın
1,736.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı öldü - VTR
logo
Podcast

Tribünlere gidemeyen taraftarların akın ettiği sosyal medyada takipçisini en çok artıran takım hangisi oldu?

Kovid-19 pandemisi nedeniyle tribünler boş kaldı ama taraftarlar kulüplerini sosyal medya platformlarında yalnız bırakmadı. AA muhabirleri Fatih Erel ve Abdullah Tevge, takipçi sayılarında hangi kulüplerin en fazla artış gösterdiğini değerlendirdi.

Sefa Şengül   | 19.03.2021
Tribünlere gidemeyen taraftarların akın ettiği sosyal medyada takipçisini en çok artıran takım hangisi oldu?

'O kadar ağrınız oluyor ki çoğu şeyi unutuyorsunuz'
'Kimse çocuklara bir şey olmaz diye düşünmesin'
'Hastalardaki psikolojik baskı ölüm korkusu oluşturuyor'
Avrupa'da yeniden yükselen Kovid-19 vakaları 'üçüncü dalga' endişesini artırıyor
'O bir aylık süre bana belki 10 yıl diyebileceğim bir yorgunluk getirdi'

Benzer haberler

Tribünlere gidemeyen taraftarların akın ettiği sosyal medyada takipçisini en çok artıran takım hangisi oldu?

Tribünlere gidemeyen taraftarların akın ettiği sosyal medyada takipçisini en çok artıran takım hangisi oldu?

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (19 Mart 2021)

Podcast - Koronavirüste son 24 saat (18 Mart 2021)

Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi: Aşı pasaportu

Gerçeğe dönüşen bir komplo teorisi: Aşı pasaportu
BİR BAKIŞTA - AB'nin aşı sertifikası

BİR BAKIŞTA - AB'nin aşı sertifikası
Başlama Vuruşu - Altınordu'nun yeni Çağlar ve Cengizleri kimler olacak?

Başlama Vuruşu - Altınordu'nun yeni Çağlar ve Cengizleri kimler olacak?