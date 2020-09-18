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Toplumsal hareketliliğin yeni düzeyini anlamlandırmak

Küresel ölçekte toplumsal hareketliliğin yükselişine şahit oluyoruz. İsrail’de, Lübnan’da, Belarus’ta ve ABD’de kitlelerin talepleri farklılaşsa da esas itibariyle mobilizasyonlarına yönelik temel odak noktalarının benzeştiğini söyleyebiliriz.

18.09.2020
Toplumsal hareketliliğin yeni düzeyini anlamlandırmak

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