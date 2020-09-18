Toplumsal hareketliliğin yeni düzeyini anlamlandırmak
Küresel ölçekte toplumsal hareketliliğin yükselişine şahit oluyoruz. İsrail’de, Lübnan’da, Belarus’ta ve ABD’de kitlelerin talepleri farklılaşsa da esas itibariyle mobilizasyonlarına yönelik temel odak noktalarının benzeştiğini söyleyebiliriz.
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