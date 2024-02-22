Dolar
31.02
Euro
33.78
Altın
2,030.36
ETH/USDT
3,000.00
BTC/USDT
51,740.00
BIST 100
9,381.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor’un yeni transferi Thomas Meunier, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlıyor.
logo
Podcast

TikTok neden tehdit olarak görülüyor?

Betül Sümeyye Us  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
TikTok neden tehdit olarak görülüyor?

Ankara

ABD, İngiltere, Belçika, Hindistan, Kırgızistan gibi birçok ülkede TikTok'a yönelik çeşitli yasaklar hayata geçti. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu, sosyal medya platformu TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı. Peki TikTok neden tehlikeli görülüyor? Diğer sosyal medya platformlarına etkisi nedir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Ali Yıldırım ile konuştuk.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çocuk müstehcenliğiyle mücadeleye yönelik "Sibergöz-22" operasyonunda 15 şüpheli yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı: Son bir haftada 60 terörist etkisiz hale getirildi
Erzincan'daki madeni işleten şirketin Türkiye Müdürü: Toprak kayması uyarı e-postasını olaydan 3 gün sonra gördüm
Fransa ve Çin istihbarat servisleri için casusluk faaliyeti yürüten 10 şüpheli yakalandı
Avukat Feyza Altun'a "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan iddianame

Benzer haberler

TikTok neden tehdit olarak görülüyor?

TikTok neden tehdit olarak görülüyor?

5. nesil milli muharip uçağı KAAN’ın özellikleri ne?

OpenAI'ın yeni yapay zeka modeli "Sora" nedir?

Haftalık çalışma saatleri düşecek mi?

Haftalık çalışma saatleri düşecek mi?
TRT'nin “Gerçek Renkler” belgesel serisi LGBT baskılarını anlatıyor

TRT'nin “Gerçek Renkler” belgesel serisi LGBT baskılarını anlatıyor
"Kudüs: Biz Burada Kalacağız" belgeseli neden ve nasıl çekildi?

"Kudüs: Biz Burada Kalacağız" belgeseli neden ve nasıl çekildi?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet