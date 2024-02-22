TikTok neden tehdit olarak görülüyor?
Ankara
ABD, İngiltere, Belçika, Hindistan, Kırgızistan gibi birçok ülkede TikTok'a yönelik çeşitli yasaklar hayata geçti. Son olarak Avrupa Birliği Komisyonu, sosyal medya platformu TikTok hakkında resmi soruşturma başlattı. Peki TikTok neden tehlikeli görülüyor? Diğer sosyal medya platformlarına etkisi nedir? Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Öğretim Üyesi Dr. Ali Yıldırım ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.