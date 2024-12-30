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Tevfik İleri’yi anlatan “Vefa Apartmanı” ve “Elli Kelimelik Mektuplar” nasıl ortaya çıktı?

Ümmühan Atak  | 30.12.2024 - Güncelleme : 30.12.2024
Tevfik İleri’yi anlatan “Vefa Apartmanı” ve “Elli Kelimelik Mektuplar” nasıl ortaya çıktı?

Ankara
Demokrat Parti (DP) hükümetlerinde eğitim, kültür-sanat, ulaştırma ve bayındırlık alanındaki icraatlarıyla tanınan Ahmet Tevfik İleri'nin vefatının üzerinden 63 yıl geçti. Eğitimde reformlara imza atan Tevfik İleri’nin yargılanma sürecini “Vefa Apartmanı” isimli kitabında anlatan ve yine aynı kitaptan esinlenilerek TRT tarafından çekilen “Elli Kelimelik Mektuplar” isimli filmine de danışmanlık yapan Yazar Sadık Yalsızuçanlar ile konuştuk.

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