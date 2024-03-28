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Terör örgütü PKK, Avrupa’da nasıl hareket alanı buluyor?

Betül Sümeyye Us  | 28.03.2024 - Güncelleme : 28.03.2024
Terör örgütü PKK, Avrupa’da nasıl hareket alanı buluyor?

Ankara

Terör örgütü PKK destekçisi yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde taşkınlık çıkardı. Öte yandan PKK yandaşları Belçika'da, büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde şiddet olaylarına devam ediyor. Peki, PKK’nın Belçika’daki Türklere saldırılarının arkasında ne var? Detayları Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ile konuştuk.

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