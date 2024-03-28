Terör örgütü PKK, Avrupa’da nasıl hareket alanı buluyor?
Ankara
Terör örgütü PKK destekçisi yaklaşık 150 kişilik bir grup, Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu önünde taşkınlık çıkardı. Öte yandan PKK yandaşları Belçika'da, büyük çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Cheratte köyünde şiddet olaylarına devam ediyor. Peki, PKK’nın Belçika’daki Türklere saldırılarının arkasında ne var? Detayları Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı ile konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.