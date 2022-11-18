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Terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirildi. -VTR
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Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin üstünlüğü alması ne ifade ediyor?

ABD’de Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi’nin kontrolü için gerekli olan 218 sandalye barajını geçti. Öte yandan Demokrat Pelosi ise parti liderliğinden istifa ediyor. Gelişmeleri, TRT Haber Vaşington Muhabiri Ali Artmaz’la konuştuk.

Sefa Şengül   | 18.11.2022
Temsilciler Meclisi'nde Cumhuriyetçilerin üstünlüğü alması ne ifade ediyor?

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