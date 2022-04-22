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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank konuşuyor
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Temiz enerjinin yükselişi nerede tıkandı?

Yeni podcastımızın ilk bölümünde çevreyi kirletmeyen ve küresel ısınmaya yol açmayan enerji kaynaklarının dünyada ve Türkiye’deki payını konuştuk.

Ömer Faruk Çalışkan   | 22.04.2022
Temiz enerjinin yükselişi nerede tıkandı?

Ankara

Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Analisti Heymi Bahar ile AA’nın enerji alanındaki başmuhabirlerinden Nuran Erkul Kaya bazı alanlarda yükselişi süren temiz enerjinin hangi alanlarda, nasıl yavaşlandığını, bu engellerin nasıl aşılacağını anlattı.

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