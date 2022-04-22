Temiz enerjinin yükselişi nerede tıkandı?
Yeni podcastımızın ilk bölümünde çevreyi kirletmeyen ve küresel ısınmaya yol açmayan enerji kaynaklarının dünyada ve Türkiye’deki payını konuştuk.
Ankara
Uluslararası Enerji Ajansı Kıdemli Analisti Heymi Bahar ile AA’nın enerji alanındaki başmuhabirlerinden Nuran Erkul Kaya bazı alanlarda yükselişi süren temiz enerjinin hangi alanlarda, nasıl yavaşlandığını, bu engellerin nasıl aşılacağını anlattı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.