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Teknolojide 2023 nasıl geçti?

Sefa Şengül  | 28.12.2023 - Güncelleme : 28.12.2023
Teknolojide 2023 nasıl geçti?

Togg’un yollara çıkmasından yapay zekanın gelişimine kadar, 2023’ün öne çıkan teknoloji başlıklarını Cezeri’nin Odası’nda konuştuk. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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