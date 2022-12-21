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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beykoz Üniversitesi Kavacık Yerleşkesinde öğrencilerle bir araya geldiği programda konuşuyor MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla, terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanı Ahmed Ali'nin de aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı
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Teknolojide 2022 nasıl geçti?

Metaverse projesine ilginin kaybolmasından Twitter’daki değişikliklere, savunma sanayindeki gelişmelerden Togg’a kadar, 2022’nin öne çıkan teknoloji başlıklarını Cezeri’nin Odası’nda değerlendirdik.

Sefa Şengül   | 21.12.2022
Teknolojide 2022 nasıl geçti?

Almanya'da "Avrupa Aileler Günü ve Türk Kültür Festivali" düzenlenecek
Terör örgütü DEAŞ'ın sözde sahil tabur komutanının aralarında bulunduğu 8 terörist Hatay'da yakalandı
Polis Müzesi "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü" yarışmasında finale kaldı
Türkiye-Gürcistan-Azerbaycan Savunma Bakanları Toplantısı Kayseri'de başladı
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