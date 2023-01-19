Dolar
18.80
Euro
20.34
Altın
1,910.95
ETH/USDT
1,518.00
BTC/USDT
20,740.00
BIST 100
5,416.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Podcast

Teknoloji yeni bir gerçeklik mi inşa ediyor?

Sefa Şengül   | 19.01.2023
Teknoloji yeni bir gerçeklik mi inşa ediyor?

Yapay zeka sistemlerinin güçlenmesi ve dijital teknolojilerin hayatımızın her alanına girmesiyle, teknolojinin kontrolü ele alması tehlikesi tartışılmaya başlandı. 21. yüzyılda gerçeklik algılarımız değişiyor. Peki, yeni gerçekliği teknoloji mi inşa ediyor? Cezeri’nin Odası’nda tartıştık. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, MSB'nin düzenleme ihtiyaçlarına yönelik toplantıya başkanlık etti
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Bakan Bozdağ: Hakimlik, savcılık teminatı nasıl Anayasa'da yer alıyorsa avukatlarımızın teminatları da yer alacak
Ulusal Staj Programı'na başvurular 20 Ocak'a uzatıldı
Iğdır'ın çorak arazilerinde geçen yıl 200 bin fidan ve tohum toprakla buluşturuldu

Benzer haberler

Teknoloji yeni bir gerçeklik mi inşa ediyor?

Teknoloji yeni bir gerçeklik mi inşa ediyor?

Karabük'te gençler, DENEYAP Teknoloji Atölyeleri ile geleceğe hazırlanıyor

Bayraktar TB2, Kuveyt semalarında uçacak

İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e 1 milyon ziyaretçi bekleniyor

İzmir'de düzenlenecek TEKNOFEST'e 1 milyon ziyaretçi bekleniyor
Sesi doğala yakın algılayan yerli işitme cihazı tanıtıldı

Sesi doğala yakın algılayan yerli işitme cihazı tanıtıldı
Savunma, medikal ve havacılık sektörleri için seramik yazıcıyla üretim hedefleniyor

Savunma, medikal ve havacılık sektörleri için seramik yazıcıyla üretim hedefleniyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet