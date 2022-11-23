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Teknoloji şirketleri nasıl bir dönüşüm yaşıyor?

Dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinde işten çıkartmalar devam ederken, Twitter’da da Musk döneminin etkileri sürüyor. Haftanın teknoloji gelişmelerini Cezeri’nin Odası’nda konuştuk.

Sefa Şengül   | 23.11.2022
Teknoloji şirketleri nasıl bir dönüşüm yaşıyor?

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