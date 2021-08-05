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Teknoloji milyarderlerinin uzay rekabeti ve insanlığın uzaydaki geleceği

Cezeri’nin Odası'nda teknoloji milyarderlerinin uzay alanındaki rekabetini masaya yatırdık.

Sefa Şengül   | 05.08.2021
Teknoloji milyarderlerinin uzay rekabeti ve insanlığın uzaydaki geleceği

Cezeri’nin Odası'nda teknoloji milyarderlerinin uzay alanındaki rekabetini masaya yatırdık. Anadolu Ajansı teknoloji muhabirleri Tolga Yanık ve Kadir Günyol, insanlığın uzay macerasına ilişkin bilgiler verdi. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İnci Sökmen Alaca ise teknoloji milyarderlerinin uzay rekabetine ilişkin detaylar verdi.

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