Teknoloji milyarderlerinin uzay rekabeti ve insanlığın uzaydaki geleceği

Teknoloji milyarderlerinin uzay rekabeti ve insanlığın uzaydaki geleceği
Cezeri’nin Odası'nda teknoloji milyarderlerinin uzay alanındaki rekabetini masaya yatırdık.
Cezeri’nin Odası'nda teknoloji milyarderlerinin uzay alanındaki rekabetini masaya yatırdık. Anadolu Ajansı teknoloji muhabirleri Tolga Yanık ve Kadir Günyol, insanlığın uzay macerasına ilişkin bilgiler verdi. İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası İlişkiler İngilizce Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. İnci Sökmen Alaca ise teknoloji milyarderlerinin uzay rekabetine ilişkin detaylar verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.