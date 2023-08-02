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Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, zeytinlik ve ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Teknoloji insan beynine hükmedebilir mi?

Tarihte ilk defa ABD’li felç hastası bir adamın beynine yerleştirdikleri makine öğrenme temelli bir bilgisayar ile yürüme ve hareket etme yeteneklerini geri kazanması haberinin ardından, beyne çip takılmasının insan hayatına etkilerini konuştuk.

Sefa Şengül  | 02.08.2023 - Güncelleme : 02.08.2023
Teknoloji insan beynine hükmedebilir mi?

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