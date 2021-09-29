TEKNOFEST ve Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin geleceğini nasıl inşa ediyor?

TEKNOFEST ve Milli Teknoloji Hamlesi Türkiye'nin geleceğini nasıl inşa ediyor?
Türkiye’nin havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in 4.sü, geçen hafta İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Öte yandan TEKNOFEST’in bileşenlerini oluşturan teknolojik gelişmelerin kaynağı olan Milli Teknoloji Hamlesini de bu programda AA teknoloji muhabirleri Tolga Yanık ve Kadir Günyol'la birlikte konuştuk.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.